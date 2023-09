Decisão russa de proibir exportação de diesel pressiona Petrobras, dizem analistas

A Rússia se tornou neste ano o principal fornecedor estrangeiro de diesel para o mercado brasileiro, tomando a posição dos norte-americanos ao ofertar o combustível com desconto em relação a outras origens, enquanto enfrenta sanções dos países do G7 aos derivados produzidos no país por conta da guerra da Ucrânia.

Somente em agosto, o diesel russo foi responsável por mais de 70% do volume importado pelo Brasil, que importa entre 25% e 30% de sua necessidade desse combustível.

"A partir do momento em que a grande fonte supridora acaba sendo reduzida na marra, a tendência é que o mercado responda como uma sinalização de restrição", disse o sócio-diretor da Raion Consultoria, Eduardo Oliveira de Melo.

O especialista destacou ainda que o diesel dos EUA, que tradicionalmente era o maior fornecedor externo do Brasil, está atualmente com valores 50 centavos de real por litro mais altos do que a média praticada pela Petrobras, principal fornecedora do Brasil, na venda a distribuidoras.

"O mercado já está reagindo, o preço do diesel subindo... a expectativa é que amanhã (sexta-feira) tenha reflexo no PPI (Preço de Paridade de Importação) da ordem de 5%", disse o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sergio Araújo.

Com menor oferta do diesel russo, o produto importado deve ficar mais caro no Brasil.