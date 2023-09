Discussão com diretor de museu italiano alimenta debate sobre controle da cultura por governo Meloni

Por Federico Maccioni

MILÃO (Reuters) - Uma briga entre o diretor de um prestigiado museu em Turim e políticos da coalizão de direita da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni inflamou um debate sobre se o governo está buscando controlar indevidamente a cultura.

Christian Greco dirige o Museu Egípcio na cidade do norte da Itália desde 2014. A instituição tem tido um aumento acentuado de venda de ingressos, com mais de 900 mil visitantes no local em 2022, alta de 6,3% em relação aos níveis anteriores à pandemia.