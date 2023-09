Eleições na Eslováquia podem fazer Ucrânia perder aliado fiel

Mas o pragmatismo de Fico durante seus mandatos, quando ele levou a Eslováquia para a zona do euro e evitou, em grande parte, brigas com parceiros da União Europeia e da Otan, atenuou essas preocupações.

"Tropas russas em sua fronteira e um relacionamento fraturado com seus aliados, é isso que você quer?", disse um dos diplomatas. "Ou ele voltará a ser o pragmático que tem sido?"

Um segundo diplomata acredita que Fico hesitará em cortar o fornecimento de armas para a Ucrânia além dos estoques já esgotados do Exército, dada a importância econômica dos fabricantes de munição e de uma base de reparos.

E Bruxelas tem influência. Em questões de Estado de Direito, ela pode reter o apoio financeiro da União Europeia para a Eslováquia, que precisa muito dele com o déficit fiscal previsto em 6,85% do PIB este ano, o mais alto da zona do euro.

Além disso, o partido socialmente conservador SMER-SSD, de Fico, está apenas um pouco à frente nas últimas pesquisas, com 19,4% de apoio, contra 18,2% do partido liberal Eslováquia Progressista (PS) e muito depende do desempenho dos partidos menores.

(Reportagem adicional de Andrew Gray e Thomas Balmforth)