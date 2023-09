Em Washington, Zelenskiy sonda Biden e Congresso sobre ajuda militar

“Junto com nossos parceiros e aliados, o povo norte-americano está determinado em fazer tudo o que pudermos para garantir que o mundo todo esteja com vocês”, afirmou.

O presidente ucraniano agradeceu à ajuda dos EUA “para combater o terrorismo russo” e disse que vai discutir as necessidades de defesa do país com Biden, com ênfase especial no setor militar aéreo.

“Hoje estou em Washington para fortalecer nossa habilidade de defender as crianças ucranianas, nossas famílias, nossos lares, a liberdade e a democracia no mundo”, afirmou.

Zelenskiy se reuniu com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e com outras importantes autoridades do Pentágono. Ele visitou o memorial do 11 de Setembro no local, onde colocou um buquê de flores.

Os EUA já enviaram 113 bilhões de dólares em ajuda humanitária e de segurança para auxiliar o governo de Zelenskiy a combater a invasão russa.

