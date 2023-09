Enchentes na Líbia afogam imigrantes e suas esperanças

Estima-se que 400 imigrantes tenham morrido quando, na noite de 10 de setembro, as fortes chuvas da tempestade Daniel romperam duas barragens destinadas a manter Derna segura.

"NÃO VENHA"

Kanaan deixou a Síria aos 17 anos, determinado a evitar o serviço militar obrigatório em um país devastado por 12 anos de guerra. Como a economia da Síria continuou em queda, ele esperava que um emprego no exterior pudesse ajudá-lo a enviar dinheiro para seus pais na província de Daraa, no sul do país.

Chegar à Europa era uma façanha quase impossível e a Turquia era muito cara e difícil de navegar, então ele optou pela Líbia. De lá, ele foi seduzido a embarcar em um pequeno bote para a Europa, "mas seus pais disseram não porque achavam que ele iria se afogar", contou Osama.

Aos 19 anos, Kanaan estava trabalhando em uma confeitaria, ganhando 500 dólares por mês e enviando à família fotos dos bolos que fazia.

Quando as chuvas chegaram em 10 de setembro, ele enviou uma mensagem de texto para Osama: "Deus nos ajude, essa é a melhor coisa". As mensagens seguintes, apenas alguns instantes depois, não foram lidas. Pela manhã, as mensagens de WhatsApp de Osama nem sequer chegavam ao telefone de Kanaan.