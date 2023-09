Erdogan afirma discordar de abordagem negativa do Ocidente em relação a Putin

“Seja pela área do seu território ou sua posição no mundo, a Rússia possui um claro lugar. Em termos de produção de grãos, a Rússia é uma das poucas nações do mundo no momento. Você não pode desconsiderar um país desses”, acrescentou.

Membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), a Turquia buscou manter boas relações tanto com Moscou quanto com Kiev desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, no ano passado. O país ofereceu apoio militar aos ucranianos e defendeu sua integridade territorial, ao mesmo tempo que se opôs por princípio às sanções contra a Rússia.

Ancara está trabalhando para convencer a Rússia a retornar à Iniciativa dos Grãos do Mar Negro, que foi negociada pela ONU.

Após a retirada de Moscou ter encerrado um ano de exportações agrícolas a partir de portos ucranianos em plena guerra, Erdogan afirmou que trabalhará com Putin, com quem tem boa relação pessoal, para fazer o acordo voltar a valer, mas também pedirá para o Ocidente fazer sua parte.

(Reportagem de Tuvan Gumrukcu e Ece Toksabay)