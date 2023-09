EXCLUSIVO-Japão, Reino Unido e Itália planejam instalar sede de projeto de caças no Reino Unido

Japão e Reino Unido dominarão o design e a fabricação do projeto, sendo que a experiência mais profunda e recente de Londres no desenvolvimento de caças a jato provavelmente lhe dará um papel de liderança na organização do programa, disseram três das fontes, que têm conhecimento das discussões internas.

"A sede será no Reino Unido, mas, por uma questão de equilíbrio, alguém do Japão poderia chefiá-la", disse uma das fontes, que pediu para não ser identificada devido à sensibilidade da questão.

"A discussão sobre a sede está em andamento e não podemos comentar sobre o local", afirmou a agência de compras de defesa do Japão em um email. Uma estrutura de desenvolvimento para caça seria estabelecida no próximo ano fiscal, acrescentou.

"Nenhuma decisão final foi tomada sobre os locais e não comentaremos sobre especulações", disse um porta-voz do Ministério da Defesa do Reino Unido.

Autoridades do Ministério da Defesa italiano não estavam disponíveis para comentar.

Em março, a Reuters informou que a Itália deveria pagar por cerca de um quinto do custo total de desenvolvimento, o que o governo do país descartou como "especulativo".