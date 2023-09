Haiti e Quênia estabelecem laços diplomáticos em meio a discussões sobre força multinacional

O governo de Henry buscou assistência internacional pela primeira vez em outubro passado, mas apesar dos repetidos apelos da ONU, o pedido ficou sem resposta até que o Quênia disse que estava preparado para liderar um grupo em julho.

Com recursos escassos, a polícia do Haiti tem lutado contra poderosas gangues que, segundo estimativas, controlam grande parte do país.

O presidente do Quênia, William Ruto, e Henry testemunharam a assinatura do pacto que estabelece laços na missão queniana em Nova York.

"Como nação líder na missão de segurança apoiada pela ONU no Haiti, temos o compromisso de enviar uma equipe especializada", disse Ruto em um comunicado divulgado por seu gabinete.

A equipe avaliará a situação e preparará estratégias para garantir soluções de longo prazo, acrescentou.

(Por Valentine Hilaire na Cidade do México e George Obulutsa em Nairóbi)