Na ONU, presidente do Quênia pede que mundo não se esqueça do Haiti

"O Quênia está pronto para exercer totalmente o seu papel e se juntar a uma coalizão de outras nações de boa vontade -- e há muitas -- como grande amigo e irmão verdadeiro do Haiti", afirmou Ruto na Assembleia Geral da ONU, onde líderes mundiais se reúnem todos os anos.

"Nos mobilizamos para apoiar a Ucrânia e países que sofreram impactos devastadores pelo clima, como Líbia, Marrocos e Havaí, e não podemos nos esquecer do Haiti", disse.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou em relatório ao conselho, no mês passado, que "o uso robusto de força" por parte de uma polícia internacional e a utilização de ativos militares eram necessários para restaurar a ordem no Haiti e desarmar as gangues.

Países têm relutado em apoiar o governo não eleito do primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, que afirma não poder realizar eleições livres por causa da insegurança. Desde janeiro, o país não possui um presidente eleito pelo povo.

Forças de paz da ONU foram destacadas no país em 2004, depois que uma rebelião levou à queda e exílio do então presidente, Jean-Bertrand Aristide. As tropas deixaram a nação em 2017, e foram substituídas por uma polícia da ONU, que ficou no Haiti apenas por dois anos.

