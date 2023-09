Norte-americanos apoiam greves de Hollywood e setor automotivo, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

O presidente Joe Biden, que se aliou ao UAW e pediu às empresas automobilísticas que concedam mais aos trabalhadores, fez da aproximação com os sindicatos uma parte central de sua candidatura à reeleição em 2024. Ele conquistou 57% dos domicílios sindicalizados na eleição de 2020, em comparação com 40% de Trump, de acordo com a Edison Research.

A pesquisa também encontrou amplo apoio ao movimento trabalhista em geral, embora a filiação a sindicatos do setor privado permaneça em níveis historicamente baixos nos Estados Unidos.

Cerca de 61% dos entrevistados disseram que os sindicatos têm melhorado a qualidade de vida de todos os norte-americanos, enquanto apenas 35% disseram que os sindicatos não são mais necessários.

A pesquisa online com 1.005 adultos foi realizada entre 19 e 20 de setembro. Ela tem uma margem de erro de mais ou menos 4 pontos percentuais e 6 pontos percentuais para as respostas de democratas e republicanos.