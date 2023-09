Paquistão marca eleições para janeiro

Por Asif Shahzad

ISLAMABAD (Reuters) - A Comissão Eleitoral do Paquistão anunciou nesta quinta-feira uma eleição geral para janeiro, quase três meses depois do previsto, eliminando a incerteza política sobre o momento de realização do pleito em um possível auxílio na busca por ajudar a economia em apuros.

As eleições no país do sul da Ásia, que passa por problemas políticos e econômicos, deveriam ter sido realizadas em novembro, mas foram adiadas devido à nova demarcação dos distritos eleitorais em um novo censo.