Parlamentares australianos pedem libertação de Julian Assange em visita a Washington

"Tivemos uma audiência justa e uma discussão produtiva", disse o senador australiano Peter Whish-Wilson após a reunião.

A delegação incluía parlamentares do governista Partido Trabalhista e de partidos oposicionistas.

O parlamentar trabalhista Tony Zappia disse que os australianos acreditam que Assange, um cidadão do país, havia sido punido o suficiente e que suas acusações deveriam ser retiradas.

"Nossas discussões com o Departamento de Justiça neste momento e com outras pessoas em Washington nos permitiram expor esse ponto de vista de forma muito clara e muito forte, foi o que fizemos", disse Zappia aos repórteres.

Alguns defensores de Assange se reuniram do lado de fora do prédio do Departamento de Justiça onde ocorreu a reunião e saudaram Assange como um jornalista que deveria se reunir com sua família.

Os apoiadores de Assange dizem que ele foi vitimado porque expôs irregularidades e possíveis crimes dos EUA, inclusive em conflitos no Afeganistão e no Iraque. Washington diz que a divulgação dos documentos secretos colocou vidas em perigo.