Rei Charles defende nova aliança franco-britânica para sustentabilidade

"Juntos, nosso potencial é ilimitado", disse Charles em um francês impecável, fazendo o primeiro discurso de um monarca britânico para representantes de ambas as casas do Parlamento francês.

"É por isso que precisamos valorizar e cuidar de nossa entente cordial. Para as gerações futuras, para que ela se torne uma entente para a sustentabilidade, a fim de enfrentar com mais eficiência a urgência global em termos de clima e diversidade", afirmou ele.

A chamada Entente Cordiale foi uma aliança que data de 1904 e que pôs fim a séculos de rivalidades militares entre a França e o Reino Unido, fazendo com que as duas potências europeias lutassem do mesmo lado durante duas guerras mundiais.

Com a "agressão injustificada" da Rússia ao invadir a Ucrânia há 18 meses, os dois países estão mais uma vez enfrentando uma guerra no continente, disse ele.

"Juntos, somos inabaláveis em nossa determinação de que a Ucrânia prevalecerá", declarou Charles.

As palavras calorosas, as visitas e os gestos simbólicos ocorrem após vários anos tensos em relação à negociação da saída do Reino Unido da União Europeia em 2020 e, depois disso, as discussões sobre questões que vão desde a imigração até a venda de submarinos.