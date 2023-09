Republicanos na Câmara dos EUA tentam reiniciar agenda de gastos com votação sobre defesa

"Vamos votar", disse McCarthy aos repórteres na noite de quarta-feira. "Acho que temos um plano para seguir em frente."

McCarthy disse que os republicanos também estavam "muito próximos" de uma medida de financiamento de curto prazo conhecida como resolução contínua (CR, na sigla em inglês) e previu que seria capaz de avançar em outra legislação de gastos de longo prazo.

Para evitar uma paralisação do governo em 1º de outubro, a Câmara e o Senado, liderado pelos democratas, devem chegar a um acordo sobre uma legislação de gastos de curto ou longo prazo que o presidente Joe Biden pode então sancionar. Mas as medidas partidárias que os republicanos esperam começar a aprovar em breve enfrentam forte oposição dos democratas no Senado e na Casa Branca.

A agenda de gastos republicana entrou em conflito com um pequeno grupo de republicanos extremistas, que desejam garantias de que as dotações fiscais de 2024 não excedam a linha superior de 2022 de 1,47 trilhão de dólares -- 120 bilhões de dólares a menos do que McCarthy e Biden concordaram em maio.

Na terça-feira, McCarthy teve que retirar de pauta uma votação regimental em uma proposta de CR de 30 dias. Em seguida, uma votação para abrir o debate em plenário sobre o projeto de lei de defesa fracassou. O projeto já havia sido adiado no início do mês.

O impasse republicano levantou preocupações sobre a capacidade do Congresso de manter as agências federais em funcionamento quando o financiamento atual expirar em 30 de setembro.