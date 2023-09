Rússia atinge instalações de energia ucranianas no maior ataque das últimas semanas

Por Olena Harmash e Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - A Rússia realizou seu maior ataque de mísseis em semanas em toda a Ucrânia nesta quinta-feira, atingindo instalações de energia no que, segundo as autoridades, parece ser a primeira salva em uma nova campanha aérea contra a rede elétrica ucraniana.

Foram registrados cortes de energia em cinco regiões ucranianas no oeste, centro e leste, reavivando as lembranças de vários ataques aéreos contra infraestruturas vitais no inverno passado, que causaram interrupções de energia para milhões de ucranianos durante o frio intenso.