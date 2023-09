Trump defende paralisação do governo dos EUA em tentativa de retirar financiamento de investigações

(Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pediu a seus colegas republicanos no Congresso que paralisem o governo para impedir o avanço das investigações federais contra ele, embora seja improvável que qualquer lapso de financiamento impeça que os casos sejam levados adiante.

Os republicanos na Câmara dos Deputados estão em desacordo sobre como proceder com a legislação de gastos para o próximo ano fiscal, que deve ser aprovada para evitar a paralisação em 1º de outubro. Um pequeno grupo de extremistas, incluindo apoiadores mais fervorosos de Trump, tem dificultado a agenda do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, enquanto ele pressiona por um plano de financiamento de curto prazo.

"Os republicanos no Congresso podem e devem retirar o financiamento de todos os aspectos do governo armado do desonesto Joe Biden", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social na noite de quarta-feira, chamando de "a última chance de retirar o financiamento desses processos políticos contra mim e outros patriotas".