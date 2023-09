Zelenskiy pressionará republicanos por ajuda adicional em visita a Washington

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, visita o Capitólio dos Estados Unidos nesta quinta-feira, enquanto alguns republicanos questionam se o Congresso deve aprovar uma nova rodada de auxílio para seu país, apesar do progresso mais lento do que o esperado na luta contra as forças russas.

Zelenskiy viaja para Washington após tentar angariar apoio internacional na Organização das Nações Unidas (ONU), em uma viagem que inclui reuniões com o presidente Joe Biden e líderes militares no Pentágono, além de um discurso à noite no museu National Archives.