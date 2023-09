Advogado de Trump diz que procuradora-geral de Nova York ignora a verdade

Kise disse que as provas não existem, que as declarações contrárias de James não as tornavam verdadeiras e que as disputas de avaliação eram irrelevantes.

"A base do caso é ignorar tudo", disse Kise. "O caso se resume a acusar os arguidos de se envolverem em transações comerciais bem-sucedidas."

James afirma que Trump sabia que as suas avaliações eram falsas.

(Reportagem de Karen Freifeld e Jonathan Stempel em Nova York)