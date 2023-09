Alabama quer executar prisioneiro usando asfixia por gás nitrogênio

Ao solicitar o mandado de execução, o gabinete do procurador-geral divulgou uma versão bastante reduzida do novo protocolo de gaseamento do Departamento de Correções do Alabama, ao qual se refere como "hipóxia de nitrogênio".

Nas câmaras de gás usadas em execuções anteriores pelos Estados norte-americanos e nos campos de concentração nazistas, gases venenosos como o cianeto de hidrogênio eram usados para matar. O nitrogênio, no entanto, não é venenoso e compõe cerca de 78% do ar respirável. No método proposto pelo Alabama, que os parlamentares aprovaram em 2018, o objetivo é remover o oxigênio que está sendo inalado pela pessoa condenada.

Oklahoma e Mississippi também aprovaram execuções por asfixia com nitrogênio, mas ainda não experimentaram o método.

As partes não editadas do protocolo do Alabama indicam que Smith seria colocado em uma maca e uma máscara seria amarrada em seu rosto. Muitos detalhes sobre o novo aparato permanecem obscuros, mas a máscara tem um tubo de entrada conectado a ela e um mecanismo de saída para a respiração exalada.

O dr. Joel Zivot, anestesista da Emory School of Medicine, que foi testemunha especializada em contestações de protocolos de execução, disse que já é difícil para os médicos manter uma vedação hermética ao aplicar uma máscara em um paciente inconsciente, e não está claro como o Alabama está lidando com essa questão ao usar uma máscara em um prisioneiro consciente e possivelmente não cooperativo.

"Está claro para mim que eles não sabem o que estão fazendo", disse Zivot. "Se houver algum ar que entre por baixo da máscara, ele não morrerá." Uma pessoa que fica temporariamente sem oxigênio, mas não morre, corre o risco de sofrer lesões graves no cérebro e em outros órgãos.