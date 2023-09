Biden visitar grevistas do setor automotivo seria decisão histórica para um presidente dos EUA

WASHINGTON/TOLEDO, Ohio (Reuters) - Se Joe Biden aceitar o convite do United Auto Workers (sindicato dos trabalhadores do setor automotivo) para visitar o seu piquete, o presidente norte-americano exibiria apoio a um sindicato em uma disputa trabalhista de uma maneira que não acontece nos Estados Unidos há mais de um século, disse um historiador presidencial.

O UAW (sigla em inglês do sindicato) convidou Biden a visitar os trabalhadores no piquete e disse que expandiria a sua greve em Detroit a centros de distribuição de peças ao redor dos Estados Unidos, na General Motors e na controladora da Chrysler, a Stellantis. O sindicato disse que conseguiu progresso real nas negociações com a Ford Motor.

“É muito raro que um presidente visite grevistas”, disse Jeremi Suri, historiador e pesquisador presidencial na Universidade do Texas, em Austin. Ele acrescentou que mesmo o presidente democrata pró-trabalhista Jimmy Carter nunca visitou um piquete. “Seria uma mudança muito, muito grande para Biden identificar a Presidência com trabalhadores em greve, em vez de ficar no lado da indústria ou permanecer acima da briga.”