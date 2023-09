Conselho eleitoral da Venezuela fornecerá assistência às primárias da oposição

Representantes da oposição devem se reunir com o Conselho Nacional Eleitoral nos próximos dias para discutir a assistência, disse o chefe do conselho, Elvis Amoroso, em uma conferência. Espera-se que as primárias sejam realizadas em 22 de outubro, mas o conselho não confirmou a data.

A oposição criticou a lentidão da resposta à sua solicitação de assistência técnica, enviada ao conselho eleitoral em junho. Novas autoridades do conselho foram nomeadas em agosto.

(Reportagem de Vivian Sequera e Deisy Buitrago)