El Niño deve reduzir geração de energia e potencial exportável de Belo Monte em 2024

A geração da usina, uma hidrelétrica a fio d'água, sem reservatório de acumulação de água, é normalmente mais forte no primeiro semestre, passando a cair drasticamente na segunda metade do ano devido à sazonalidade das vazões do Rio Xingu.

"Evidentemente que a gente espera no primeiro semestre que a nossa geração não seja tão boa quanto foi em 2021, 2022 e em 2023", afirmou Franklin Miguel, diretor de Regulação e Comercialização da Norte Energia, que tem como sócias grandes empresas do setor, como Eletrobras, Cemig e Neoenergia, além de fundos de pensão e as empresas autoprodutoras de energia Vale e Sinobras.

"De forma consistente, a usina tem aumentado a produção dela. Agora, para o ano de 2024, se espera uma redução", acrescentou, sem comentar números por entender que as estimativas ainda são "muito preliminares".

Instalada no sudoeste do Pará, na Bacia do rio Amazonas, Belo Monte tem 11.233,1 megawatts (MW) de capacidade instalada, o que a coloca como a segunda maior usina do Brasil, atrás apenas de Itaipu Binacional.

Belo Monte é um ativo relevante para o Sistema Interligado Nacional (SIN), representando 6% de toda energia produzida, mas sua menor geração não acende um alerta tão grande para o país devido ao forte crescimento das usinas eólicas e solares, que têm sido operadas "na base" pelo operador.

A hidrelétrica normalmente produz muito na primeira metade do ano, mas chega a ficar com máquinas praticamente paradas no segundo semestre.