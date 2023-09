EUA prometem nova ajuda ao Haiti e pedem que ONU autorize missão de segurança

"Realmente não temos tempo a perder", afirmou Blinken.

No ano passado, o Haiti pediu ajuda para combater as gangues violentas que têm dominado a capital, Porto Príncipe. Segundo os diplomatas, o conselho poderá votar já na próxima semana uma resolução elaborada pelos Estados Unidos em apoio a um destacamento policial multinacional.

Embora não esteja fornecendo tropas, Blinken disse que o governo Biden trabalhará com o Congresso para fornecer 100 milhões de dólares para apoiar a missão multinacional com assistência logística e financeira. Isso poderá incluir apoio de inteligência, transporte aéreo, comunicações e apoio médico, afirmou ele.

Os 65 milhões anunciados nesta sexta-feira terão como objetivo reforçar a capacidade da polícia haitiana de desmantelar as gangues, disse Blinken.

Washington apoia a visão do Quênia para uma missão de segurança em três partes que inclui ajudar a polícia haitiana, garantir a segurança de instalações estáticas e vias públicas e fortalecer segurança a longo prazo, disse Blinken.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse em um relatório ao conselho no mês passado que um "uso robusto da força" por um destacamento policial multinacional e o uso de recursos militares são necessários para restaurar a lei e a ordem no Haiti e desarmar as gangues.