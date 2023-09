Ex-presidente italiano, Giorgio Napolitano morre aos 98 anos

ROMA (Reuters) - O ex-presidente italiano, Giorgio Napolitano, que já foi comunista e ajudou seu país a navegar uma crise da dívida em 2011, morreu nesta sexta-feira aos 98 anos.

Condolências chegaram do gabinete da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, outros políticos e do Vaticano, entre outros.

“Recordo com gratidão as reuniões pessoais que tive com ele, durante as quais apreciei sua humanidade e visão em fazer escolhas importantes com retidão, especialmente em momentos delicados para a vida do país”, escreveu o papa Francisco em um telegrama de condolências à esposa de Napolitano, Clio Bittoni.