EXCLUSIVO-Pelo menos 40% dos rebeldes do ELN da Colômbia podem rejeitar acordo de paz

A formação de grupos dissidentes por membros do ELN seria uma repetição do que foi visto após um acordo de paz de 2016 com o grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), em que centenas de resistentes rejeitaram o acordo e até hoje continuam com atividades ilegais e combates.

Isso também parece enfraquecer as repetidas garantias dos líderes do ELN de que o grupo está unido em torno das negociações. O grupo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A estrutura de comando fragmentada do ELN há muito tempo é uma preocupação para os analistas de segurança e críticos das negociações, que alertaram que as unidades mais radicais do grupo provavelmente não vão aderir a um acordo.

As três fontes de segurança disseram que cerca de 2.300 do total de 5.850 membros do ELN eram considerados propensos a rejeitar o acordo.

A maioria deles está entre os 3.000 membros armados do grupo e pertence especialmente às Frentes Ocidental, Oriental e Nordeste, unidades baseadas na selva do Pacífico e em várias províncias ao longo da porosa fronteira oriental da Colômbia com a Venezuela, de acordo com as fontes.

"Economias ilícitas, como o tráfico de drogas e a mineração ilegal, e seus ganhos milionários serão o principal incentivo para que muitos membros do ELN continuem em sua luta armada e rejeitem um acordo de paz", disse uma das fontes.