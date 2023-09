Governo certifica Mercado Livre e Shopee no Remessa Conforme

Entre outras empresas já habilitadas pela Receita Federal no programa, estão as chinesas Shein e AliExpress, esta do Alibaba, e a Sinerlog, com sede nos Estados Unidos.

A Amazon também pediu adesão ao Remessa Conforme, de acordo com a Receita.

O Remessa Conforme isenta as empresas de comércio eletrônico participantes da cobrança de Imposto de Importação para produtos do exterior de até 50 dólares. As companhias, por outro lado, devem aderir a certas regras de conformidade da Receita.

O governo já informou que, em um segundo momento, pretende instituir uma cobrança desse imposto sobre as compras de até 50 dólares e está considerando uma alíquota de pelo menos 20%.

A Shopee, do grupo Sea, de Cingapura, disse em nota na semana passada que mais de 85% das vendas na plataforma no Brasil são de lojistas nacionais.