Homens armados sequestram 35 pessoas em universidade na Nigéria

MAIDUGURI, Nigéria (Reuters) - Homens armados na Nigéria sequestraram 35 pessoas de uma universidade no Estado de Zamfara nesta sexta-feira, informou o porta-voz do governador, o primeiro grande sequestro envolvendo estudantes este ano.

Nos últimos anos, gangues armadas têm assolado o noroeste do país com sequestros, saques e destruição de comunidades e assassinato de civis. As tentativas das forças de segurança de deter a violência têm tido pouco sucesso.

Mugira Yusuf, porta-voz do governador do Estado de Zamfara, disse que 24 estudantes, 10 trabalhadores e um guarda de segurança foram sequestrados por homens armados na madrugada de sexta-feira na Universidade Federal de Gusau.