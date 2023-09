Índia suspende novos vistos para canadenses e pede a Ottawa redução de presença diplomática

A suspensão total de novos vistos pela Índia para um país ocidental é inédita e marca o ponto mais baixo das relações entre a Índia e o Canadá.

O anúncio foi feito horas depois que a alta comissão do Canadá na Índia disse que iria "ajustar" temporariamente a presença de funcionários no país depois que alguns diplomatas receberam ameaças em plataformas de mídia social. A missão não especificou a natureza das ameaças, e a Índia disse que forneceria "toda a segurança e todo o apoio" aos diplomatas estrangeiros.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Arindam Bagchi, disse que a Índia suspendeu a emissão de novos vistos para cidadãos canadenses devido a "ameaças à segurança" de seus funcionários em consulados no Canadá.

A Índia não deu detalhes sobre a natureza dessas ameaças à segurança, e o ministro da Segurança Pública do Canadá, Dominic LeBlanc, disse em resposta que o Canadá é um país seguro.

"Assim, nossos altos comissariados e consulados estão temporariamente impossibilitados de processar pedidos de visto", disse ele aos repórteres em uma reunião semanal na quinta-feira, acrescentando que a situação de segurança seria analisada regularmente.

O Canadá é a quarta maior fonte de turistas estrangeiros, com 350.000 visitantes em 2019, um número que caiu após a pandemia da Covid-19, de acordo com dados do governo indiano.