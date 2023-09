Líder da extrema-direita francesa Le Pen deve ser julgada por suposto uso indevido de fundos da UE, diz Procuradoria

Os parlamentares do bloco recebem fundos para cobrir despesas, incluindo seus assistentes, mas não devem usá-los para despesas do partido.

A Procuradoria disse que a situação de cerca de 49 assessores foi examinada em um período de tempo que abrange três mandatos do Parlamento Europeu, de 2004 a 2016.

A investigação foi motivada por um relatório do Parlamento, que notou que alguns assessores estavam ocupando cargos de alto escalão no partido de Le Pen -- agora conhecido como Reagrupamento Nacional (RN) -- que pareciam não conciliáveis com seu trabalho parlamentar em tempo integral.

O RN nega qualquer irregularidade.

"Contestamos essa posição que parece ser um entendimento errôneo do trabalho dos parlamentares da oposição e de seus assistentes, que é acima de tudo político", disse o partido à Reuters em um comunicado.

Le Pen enfrentou Emmanuel Macron duas vezes no segundo turno das eleições presidenciais da França, em 2017 e 2022, e é amplamente vista como uma das principais candidatas na próxima eleição, em 2027.