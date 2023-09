ONS eleva previsão de crescimento da carga de energia no Brasil a 5,8% em setembro

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elevou sua previsão para a carga de energia no Brasil em setembro, passando a estimar agora um aumento de 5,8% frente a setembro de 2022, ante 5,2% previstos há uma semana, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira.

A revisão para cima da expectativa para a carga ocorre em meio à onda de calor que atinge boa parte do Brasil, o que tende a aumentar o consumo de energia em função do uso de ar-condicionados e outros equipamentos de refrigeração.

As elevadas temperaturas no país têm feito com que o país conviva com uma carga de energia elétrica no último mês do inverno de cerca de 75.000 megawatts-médios (MWm), equivalente às registradas nos meses de verão.