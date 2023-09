Países insulares culpam nações ricas pela falta de ação climática em assembleia da ONU

Vários dos que discursaram no evento de uma semana citaram o secretário-geral da ONU, António Guterres, que em julho alertou que a era do aquecimento global havia terminado e que a era da “ebulição global havia chegado”.

A percepção sobre a falta de urgência das nações desenvolvidas foi um tema corrente. Os discursos enfatizaram que a incapacidade de reduzir suficientemente as emissões de gases do efeito estufa contribuiu para o aumento do nível do mar, ameaçando nações insulares e de baixa altitude.

“O problema é que aqueles países cujas ações mais precisamos podem estar tão confiantes que sobreviverão que não agem rápido o bastante para nós”, disse a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, nesta sexta-feira.

Pelo Acordo de Paris de 2015 para a mitigação de mudanças climáticas, os países assumiram a meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius, patamar que segundo os cientistas evitaria os piores impactos do aquecimento.

Para atingir esse objetivo, os cientistas dizem que o mundo precisa cortar emissões globais pela metade até 2030, zerar as emissões líquidas até 2050.

(Reportagem de Daphne Psaledakis, nas Nações Unidas, e Valerie Volcovici em Washington)