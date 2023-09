Papa lamenta "falta de humanidade" enfrentada pelos migrantes no Mediterrâneo

"É crueldade, uma terrível falta de humanidade", disse ele, referindo-se à situação dos migrantes no Mediterrâneo em geral.

Francisco, que foi recebido no aeroporto pela primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, e se reunirá duas vezes com o presidente Emmanuel Macron no sábado, está fazendo a viagem para Marselha para concluir uma reunião de jovens católicos e bispos da região do Mediterrâneo.

Do aeroporto, ele foi a um culto de oração com bispos, padres e freiras na catedral de Notre-Dame-de-la-Garde, na cidade, onde os exortou a manter suas igrejas e seus corações abertos para os mais necessitados.

Em seguida, ele deverá orar e discursar em um monumento aos heróis e vítimas do mar.

A visita terá ecos da primeira viagem de Francisco como papa, em 2013, a Lampedusa, onde ele prestou homenagem aos migrantes que morreram no mar e condenou "a globalização da indiferença".

Cerca de 130.000 migrantes chegaram à Itália até agora este ano, de acordo com dados do governo, quase o dobro do número registrado no mesmo período de 2022.