Paralisação do governo dos EUA pode atrasar inquérito de impeachment de Biden na Câmara

Os republicanos da Câmara dizem que planejam buscar os registros pessoais e comerciais de Hunter Biden e James Biden, irmão do presidente, e pedir o depoimento de certas autoridades.

"Quer o governo seja paralisado ou não, vamos continuar a fazer nosso trabalho, seja individualmente ou como um comitê como um todo", disse Troy Nehls, um republicano do Comitê Judiciário da Câmara, um dos três painéis no centro da investigação.

Vários parlamentares republicanos disseram acreditar que uma paralisação poderia atrasar a investigação.

"Não há dúvida alguma de que o governo não responderá a nenhuma pergunta e usará uma paralisação como desculpa para dizer que mandou para casa as pessoas que responderiam", disse Darrell Issa, membro do Comitê Judiciário da Câmara e ex-presidente do Painel de Supervisão.

"Então, podemos fazer as perguntas? Sim. Eles vão entregar testemunhos sobre os quais têm controle, ou respostas? Provavelmente não."