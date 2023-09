Presidente chinês oferece ajuda a Assad para reconstruir Síria e recuperar status regional

"A China apoia a oposição da Síria à interferência estrangeira, ao ataque unilateral... e apoiará a reconstrução da Síria", acrescentou, de acordo com a mídia estatal chinesa.

O líder sírio está na China para avançar nos esforços para pôr fim a mais de uma década de isolamento diplomático sob sanções ocidentais e para impulsionar os laços comerciais com a segunda maior economia do mundo, no momento em que a Síria precisa desesperadamente de investimentos estrangeiros.

As sanções ocidentais à Síria têm sido constantemente reforçadas desde os primeiros dias de uma guerra civil que começou em 2011 com uma repressão a protestos e que acabou matando centenas de milhares de pessoas e deslocando milhões. O governo de Assad, apoiado pela Rússia e pelo Irã, agora controla a maior parte do território e, nos últimos anos, restabeleceu laços com vizinhos árabes que antes apoiavam seus oponentes.

Pequim intensificou seu envolvimento diplomático com o Oriente Médio nos últimos anos e, em março, ajudou a intermediar um acordo surpresa entre a Arábia Saudita e o Irã para pôr fim a um rompimento diplomático de sete anos.

Citando iniciativas emblemáticas destinadas a construir infraestrutura ao longo da antiga Rota da Seda e a promover a abordagem da China em relação à segurança global, Xi estendeu o apoio à Síria para melhorar suas relações com outros países árabes.

"A China está disposta a fortalecer a cooperação com a Síria por meio da Iniciativa do Cinturão e Rota... para fazer contribuições positivas para a paz e o desenvolvimento regional e mundial", disse Xi.