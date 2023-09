Presidente da China pede que Ocidente retire sanções contra a Síria

Por Joe Cash

PEQUIM (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, pediu nesta sexta-feira que o Ocidente retire as sanções contra a Síria e ofereceu ajuda de Pequim na reconstrução do país devastado pela guerra, em rara conversa com o líder sírio que encarava o ostracismo, Bashar al-Assad.

A reunião na cidade chinesa de Hangzhou deu impulso à campanha de Assad para retornar ao cenário global enquanto permite que a China avance com seus interesses estratégicos no Oriente Médio, onde já está alinhada com a Arábia Saudita e com o Irã.