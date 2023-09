Procuradores dos EUA acusam senador democrata Robert Menendez de suborno

NOVA YORK (Reuters) - O senador norte-americano Robert Menendez, um democrata de Nova Jersey, e sua esposa foram acusados de crimes de suborno devido a seu relacionamento com três empresários de Nova Jersey, informaram procuradores federais nesta sexta-feira.

A Procuradoria dos EUA em Manhattan acusou os réus de aceitarem milhares de dólares em subornos em troca do uso do poder e da influência de Menendez como senador para proteger e enriquecer os empresários e beneficiar o governo do Egito.

Menendez, presidente do influente Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA, tem sido um aliado importante do presidente democrata Joe Biden, à medida que o presidente procura reafirmar a influência dos EUA no cenário mundial, reunir apoio para ajuda do Congresso à Ucrânia e reagir contra uma China em ascensão.