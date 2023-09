Rússia planeja aumento de 26% nos gastos orçamentários em 2024

Os planos para o próximo ano preveem que os gastos sejam equivalentes a cerca de 20,4% do Produto Interno Bruto (PIB) e que a Rússia tenha um pequeno déficit orçamentário, com receitas previstas em 35 trilhões de rublos, disse Mishustin em uma reunião governamental televisionada.

"Esse crescimento significativo será possível graças ao maior desenvolvimento de nossa economia", disse Mishustin. "Como parte disso, as receitas não relacionadas a petróleo e gás devem ser duas vezes maiores do que as receitas de petróleo e gás."

A economia russa provou ser mais resistente às sanções ocidentais do que a maioria dos observadores russos e ocidentais pensavam inicialmente, mas agora está lutando contra uma inflação persistente -- com uma taxa anual de 5,45%, acima da meta de 4% do banco central -- e taxas de juros de dois dígitos.

O Ministro das Finanças, Anton Siluanov, disse que a Rússia voltará a seguir sua regra orçamentária em 2024, prevendo um preço do petróleo de 60 dólares por barril.

De acordo com sua regra orçamentária, a Rússia vende moeda estrangeira de seu Fundo Soberano para compensar qualquer déficit na receita das exportações de petróleo e gás, ou faz compras no caso de um excedente.

O governo estava discutindo planos orçamentários para os próximos três anos. A Bloomberg News informou que o país também está planejando um grande aumento nos gastos com defesa no próximo ano, passando para 6% do PIB, dos 3,9% do PIB em 2023.