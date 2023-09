Sírios sentem pressão crescente de onda política anti-imigrantes na Turquia

Muitos dos que vivem atualmente em Istambul enfrentam uma preocupação mais imediata -- o prazo de 24 de setembro estabelecido pelas autoridades para que eles deixem a cidade se estiverem registrados em outras províncias turcas.

De acordo com grupos de direitos humanos, a violência racista contra sírios está aumentando e as autoridades adotaram uma política mais rígida em relação aos imigrantes não registrados em Istambul.

A Turquia abriga 3,3 milhões de sírios com permissão de proteção temporária, de acordo com as autoridades turcas. Istambul tem a maior população síria, com mais de 532 mil pessoas.

Especialistas acreditam que o sentimento anti-imigrante dominará a campanha da oposição para as votações de março, como aconteceu nas eleições de maio, e temem que isso possa levar a mais violência física e verbal contra os imigrantes, incluindo maior hostilidade nas mídias sociais.

"É provável que a retórica anti-imigrante aumente antes das eleições de março", disse Deniz Sert, professor associado de relações internacionais da Universidade Ozyegin.

Ali Mert Tascier, especialista em governo local, disse que os partidos de oposição provavelmente usarão a retórica anti-imigrante, já que os municípios são os principais atores no gerenciamento de migrantes.