Taiwan diz que movimentos militares chineses perto da ilha são "anormais"

"Nossa análise inicial é que eles estão fazendo exercícios conjuntos em setembro, incluindo terra, mar, ar e anfíbios", disse o ministro da Defesa, Chiu Kuo-cheng, a repórteres no Parlamento.

A "recente situação do inimigo é bastante anormal", acrescentou.

Os comentários foram feitos após uma declaração incomum do Ministério da Defesa, na quinta-feira, de que estava observando as atividades chinesas perto da Baía de Dacheng, na província de Fujian, no sul, em frente a Taiwan.

A China não se pronunciou sobre os exercícios nas proximidades de Taiwan, e seu ministério da defesa não respondeu a dois pedidos de comentários.

Mais cedo na sexta-feira, o ministério disse ter detectado 24 aeronaves militares chinesas entrando na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan durante as 24 horas anteriores, com pelo menos 17 cruzando a linha mediana do Estreito de Taiwan, de acordo com um mapa publicado.

A linha mediana costumava servir como uma barreira não oficial entre os dois lados até que a força aérea da China começou a cruzá-la regularmente no ano passado.