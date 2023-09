Tempestade tropical Ophelia pode atingir costa norte-americana do Atlântico nesta 6ªfeira

Alertas de tempestade tropical estão em vigor para boa parte da região, assim como de tempestade, disse o Serviço Meteorológico Nacional. No fim desta sexta-feira, a agência também emitiu um alerta de furacão para partes do leste da Carolina do Norte, dizendo que caças da Reserva da Força Aérea relataram que Ophelia havia se fortalecido.

Até a noite de sexta-feira, Ophelia tinha ventos com potência de 112,65 kms/h, segundo dados da Força Aérea, e a expectativa é que chegue em regiões costeiras na noite desta sexta-feira, trazendo chuva e fortes ventos até o sábado.

Além de tempestades com risco de vida ao longo da costa, Ophelia pode levar enchentes da Carolina do Norte a New Jersey até o domingo, disse o Serviço Meteorológico Nacional.

(Reportagem de Sharon Bernstein)