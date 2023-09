Assessores de Biden se reúnem com Vietnã por acordo bélico que pode contrariar China

“Eles estão desenvolvendo capacidades de defesa assimétricas, mas querem fazê-lo sem que provoquem uma resposta da China”, disse Jeffrey Ordaniel, professor adjunto de segurança na Universidade Internacional de Tóquio e diretor de segurança marítima no think tank Fórum Internacional do Pacífico. “É um equilíbrio instável.”

Ordaniel afirmou que Washington pode redirecionar recursos militares do Oriente Médio para a região indopacífica, “para que parceiros como Vietnã, Filipinas e Taiwan possam pagar as armas que precisam para resistir à China”.

O governo Biden está tentando equilibrar a competição geopolítica com a China, inclusive no Pacífico, com alguma responsabilidade para gerenciar a relação entre as superpotências.

A reviravolta diplomática marca uma grande mudança quase meio século depois do fim da Guerra do Vietnã. Desde que os embargos foram encerrados, em 2016, as exportações de materiais de Defesa dos EUA para o país têm se limitado a navios de patrulha e aeronaves de treinamento, enquanto a Rússia fornece cerca de 80% do arsenal da nação.

O Vietnã importa quase 2 bilhões de dólares por ano em armas, e Washington está otimista de que pode tomar parte dessa fatia para os EUA e aliados, especialmente a Coreia do Sul e a Índia.