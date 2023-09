Comitê da Câmara dos EUA aprova 4 projetos de orçamento, enquanto paralisação se aproxima

As disputas entre republicanos de extrema direita e moderados frustraram até aqui as tentativas de aprovar a maioria das legislações que manteriam o governo funcionando após o começo do novo ano fiscal, em 1º de outubro. Os republicanos possuem uma pequena maioria na Câmara, de 221 a 212 votos, e podem aceitar poucas “traições” para vencer as votações.

A aprovação de um projeto de lei de gastos será necessária no curto prazo para evitar que muitas agências federais suspendam operações, em um momento no qual os recursos existentes vão expirar dentro de uma semana. Um grupo de republicanos de extrema direita está batalhando contra o projeto, pois o veem como um endosso a gastos muitos altos do governo.

“Falar sobre uma RC (resolução contínua) é muito prematuro”, afirmou o deputado republicano Andy Ogles, do lado de fora de encontro do Comitê de Regras da casa. “Temos uma tarefa em mãos, que é aprovar 12 projetos de orçamento, e é nisso que temos de nos concentrar.”

Em vez disso, os republicanos prepararam quatro diferentes projetos de lei separados, que certamente seriam rejeitados pelo Senado de maioria democrata. Até agora, a Câmara aprovou só um de 12 projetos de orçamento para o ano fiscal, algo que o Senado não planejou analisar.

“A meta é tentar andar com a maior quantidade de projetos quanto for possível, para mostrar a boa fé com ambos os lados do caucus republicano, afirmou Marc Molinaro, um republicano moderado.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse que a Casa pode avançar nos quatro projetos de lei na terça-feira, enquanto busca influência nas negociações com o Senado. Ele espera que os projetos de lei lhe deem espaço suficiente para avançar com um outro projeto, de gastos de curto prazo, para manter o governo funcionando até 31 de outubro, embora alguns republicanos se oponham a um projeto de financiamento de curto prazo.