Deslizamento afeta rodovia na Suécia

ESTOCOLMO (Reuters) - Grande parte de uma rodovia no sudoeste da Suécia colapsou durante a noite, fazendo com que três pessoas fossem levadas ao hospital com pequenos ferimentos, disse a polícia neste sábado.

O deslizamento de terra danificou a estrada que liga a segunda maior cidade da Suécia, Gotemburgo, à capital norueguesa, Oslo, próximo à cidade de Stenungsund, localizada cerca de 50 quilômetros ao norte de Gotemburgo.

“As partes mais atingidas pelo deslizamento medem cerca de 150 por 100 metros. No total, contudo, ele danificou uma área de 700 por 200 metros”, disse o serviço de resgate de Gotemburgo em comunicado.