Diniz anuncia convocação para Eliminatórias da Copa, com Vinicius Jr. e Gerson

SÃO PAULO (Reuters) - O técnico da seleção brasileira de futebol, Fernando Diniz, convocou neste sábado os jogadores para a disputa das duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, chamando o atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, e o meia Gerson, do Flamengo.

No dia 12 de outubro, a seleção enfrenta a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela terceira rodada das Eliminatórias, segundo nota da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Já o outro confronto será contra o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no dia 17 do mesmo mês.

A lista completa de convocados é a seguinte: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo); Renan Lodi (Olympique), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco); Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense).