Exército libanês lança gás lacrimogêneo em tropas de Israel

CAIRO (Reuters) - O exército libanês disse que disparou gás lacrimogêneo contra as forças israelenses na fronteira no sábado, em resposta a bombas de fumaça disparadas contra suas tropas, embora Israel tenha dito que o Líbano iniciou o confronto.

As tensões aumentaram ao longo da fronteira recentemente, com foguetes disparados contra Israel, e membros do grupo libanês Hezbollah, fortemente armado, enfrentando as forças israelenses.

"Elementos do inimigo israelense violaram a linha de retirada e dispararam bombas de fumaça contra uma patrulha do exército libanês que acompanhava uma escavadeira que removia uma barreira de terra erguida pelo inimigo israelense ao norte da linha de retirada, a linha azul, na área de Bastra", disse o exército libanês em um comunicado.