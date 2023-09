Kane bate recorde em goleada do Bayern por 7 a 0 pelo Alemão

MUNIQUE (Reuters) - O atacante do Bayern de Munique Harry Kane marcou neste sábado seu primeiro "hat-trick" no Campeonato Alemão e deu também duas assistências na goleada por 7 a 0 da equipe sobre o Bochum, levando sua contagem a sete gols e se tornando o jogador do clube que mais marcou em suas primeiras cinco partidas da Bundesliga pela equipe.

Os três gols de Kane o colocam à frente até de lendas do clube como Gerd Muller, Miroslav Klose e Mario Mandzukic, que marcaram cinco gols em suas cinco primeiras partidas no Campeonato Alemão pelo clube.

O time alemão, que venceu o Manchester United por 4 a 3 na estreia da Liga dos Campeões da Uefa, na quarta-feira, poderia ter feito até mais alguns gols se não fosse pela atuação do goleiro Manuel Riemann.