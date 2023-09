Lavrov rejeita plano de paz da Ucrânia e a tentativa da ONU de reviver acordo de grãos

Por Michelle Nichols e Gabriela Baczynska

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse no sábado que o plano de paz proposto pela Ucrânia, bem como as últimas propostas da ONU para reviver a iniciativa de grãos do Mar Negro, não eram "realistas".

Lavrov falou depois de uma semana de intensa diplomacia global no encontro anual de líderes mundiais na sede da ONU em Nova York, onde a Ucrânia e seus aliados ocidentais tentaram angariar apoio para Kiev, que está travando uma guerra em seu território contra a invasora Rússia.