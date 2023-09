Não ao "mar da morte": papa pede ação pan-europeia sobre migração

"Há um grito de dor que ressoa acima de tudo, e está transformando o Mediterrâneo, o 'mare nostrum', do berço da civilização, no 'mare mortuum', o cemitério da dignidade: é o grito sufocado dos irmãos e irmãs migrantes", disse ele, usando termos latinos que significam "nosso mar" e "mar da morte".

Francisco foi recebido no porto ventoso onde o centro de conferências está localizado pelo presidente Emmanuel Macron, com quem ele deveria ter uma reunião privada no final do sábado antes de retornar a Roma.

O papa começou o dia visitando um centro para os necessitados no distrito de Saint Mauront, em Marselha, um dos mais pobres da França, administrado pela ordem de freiras fundada por Santa Madre Teresa.

Mais tarde, na conferência, ele pediu "um grande número de entradas legais e regulares" de migrantes, com ênfase na aceitação daqueles que fogem da guerra, da fome e da pobreza, e não na "preservação do próprio bem-estar".

De acordo com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), cerca de 178.500 migrantes chegaram à Europa pelo Mediterrâneo este ano, enquanto cerca de 2.500 morreram ou desapareceram.

Os governos de vários países europeus, incluindo Itália, Hungria e Polônia, são liderados por opositores declarados da imigração.