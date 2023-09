Nem mesmo população de 1,4 bi da China consegue preencher todas as casas vazias, diz ex-funcionário

No final de agosto, a área útil combinada de casas não vendidas era de 648 milhões de metros quadrados, segundo os dados mais recentes do National Bureau of Statistics (NBS).

Isso equivaleria a 7,2 milhões de residências, de acordo com os cálculos da Reuters, com base no tamanho médio das residências de 90 metros quadrados.

Isso sem contar os inúmeros projetos residenciais que já foram vendidos, mas ainda não foram concluídos devido a problemas de fluxo de caixa, ou as várias casas compradas por especuladores na última recuperação do mercado em 2016 que permanecem vagas, que juntas constituem a maior parte do espaço não utilizado, estimam os especialistas.

"Quantas casas vagas existem atualmente? Cada especialista dá um número muito diferente, com o mais extremo acreditando que o número atual de casas vagas é suficiente para 3 bilhões de pessoas", disse He Keng, 81 anos, ex-vice-chefe do departamento de estatísticas.

"Essa estimativa pode ser um pouco exagerada, mas 1,4 bilhão de pessoas provavelmente não conseguirão ocupá-las", disse He em um fórum na cidade de Dongguan, no sul da China, de acordo com um vídeo divulgado pela mídia oficial China News Service.

Sua visão negativa do setor economicamente significativo em um fórum público contrasta fortemente com a narrativa oficial de que a economia chinesa é "resiliente".