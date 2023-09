Primeiro comboio da Cruz Vermelha se dirige a Karabakh desde retomada pelo Azerbaijão

Por Felix Light

PRÓXIMO DE KORNIDZOR, ARMÊNIA (Reuters) - Uma comitiva de ajuda humanitária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha se dirigiu neste sábado a Nagorno-Karabakh, sendo a primeira desde que o Azerbaijão retomou a disputada região há três dias, em um momento no qual armênios étnicos no local reclamam que foram abandonados pelo mundo.

Os armênios de Karabakh, que é internacionalmente reconhecida como parte do Azerbaijão, foram forçados a declarar um cessar-fogo em 20 de setembro, depois de 24 horas de operação dos militares azerbaijanos, muito mais numerosos.